Carlos Viana volta à TV Alterosa como âncora de programa vespertino

O bom filho à casa torna. O repórter, apresentador e senador Carlos Viana (Podemos-MG) reestreia no “Alterosa urgente”, atração jornalística da TV Alterosa, na próxima segunda-feira (16/6), às 13h20. Ele trabalhou na emissora de 1997 a 2004.

O coração está “acelerado”, admite Viana. “Será uma experiência nova, porque desta vez retorno tendo um cargo eletivo. Vou buscar muito equilíbrio para separar o jornalista do político. Inclusive, não pretendemos dar enfoque à política no programa, que trará informação geral, prestação de serviço e, principalmente, muita participação popular”, informa.

Ele apresentará o programa de Brasília, às terças, quartas e quintas-feiras. Às segundas e sextas, estará no estúdio em Belo Horizonte.

“Começa às 13h20 e termina às 13h45, devemos aumentar essa duração em breve. Teremos entrevistas, mas a maior parte (do conteúdo) será prestação de serviços. Enfim, um programa que atenda à população mineira.”

Carlos Viana conta que recebeu com alegria o convite para voltar à emissora dos Diários Associados em Minas.

“É uma casa na qual aprendi muito, que me permitiu crescer como profissional, como jornalista de televisão, e me deu relevância. A TV Alterosa me abriu portas em milhões lares em Minas Gerais, me tornou conhecido em todo o estado. É impressionante: mesmo depois de tantos anos, quando viajo pelo Vale do Jequitinhonha, Norte e Noroeste do estado, as pessoas dizem: 'Você era o repórter da TV Alterosa. Lembro-me de você na televisão'”, comenta.

“Retomo com muita satisfação esta porta que se abre”, diz o senador e apresentador, de 62 anos. “Fiquei na TV Alterosa até 2004, quando parti para os Estados Unidos para ser repórter. Quando apresentava o 'Alterosa urgente', chegamos a ficar por quatro anos em primeiro lugar no Ibope.”

Viana revela que o programa lhe permitirá fazer o que gosta: “atender a população e as pessoas que buscam resolver seus direitos pela televisão”. O formato será semelhante ao anterior.

“A Alterosa tem a tradição muito forte de televisão popular. Sempre foi vista como a TV ao lado do povo. Daremos sequência ao que a emissora sempre teve de melhor”, reforça.

Ele trabalhou como repórter por 23 anos, mas sempre teve vontade de ser âncora. “Apresentar um programa de televisão é responsabilidade muito grande, porque as pessoas esperam de você isenção e equilíbrio, antes de tudo. No 'ao vivo', muitas vezes há exigência de uma resposta, de um posicionamento. Para isso, você tem de usar sua experiência de rua, a experiência de vida, de pai, avô e cidadão, para fazer com que as pessoas entendam melhor a notícia. É preciso sangue frio e experiência.”

Viana destaca a importância da vivência profissional neste processo. “Sempre gostei e fui um repórter, mas quando se acumula determinada experiência, é natural você deixar as ruas e se tornar âncora, aquele que faz os comentários. Principalmente, é o último filtro na questão do jornalismo e da credibilidade da emissora. Por isso, é necessário o tempo de experiência muito grande para assumir esta posição.”

'Programa histórico'

Ricardo Carlini, gerente de Jornalismo da TV Alterosa, diz que o “Alterosa urgente” é “um programa histórico” da emissora.

“Ele volta agora com um dos maiores nomes da televisão mineira, o jornalista Carlos Viana, seguindo o investimento da emissora de sempre aumentar as opções, produtos e apresentadores, mesclando apresentadores experientes com os novos, como temos feito em nossa grade.”

A chegada de Viana, explica Carlini, “segue a aposta em trazer grandes nomes para os nossos jornais e programas. Trouxemos o Renato Rios Neto e o Eduardo Costa, que apresentam o 'Alterosa alerta', e agora estamos trazendo o Carlos Viana para o 'Alterosa urgente'.”

O apresentador e senador promete reforçar o bom jornalismo em meio à profusão de fake news “Nestes tempos de redes sociais, em que tanta coisa falsa circula, as pessoas buscam na TV Alterosa a informação correta, de profundidade, equilibrada. Vamos oferecer isso.”

Redes sociais

Na opinião de Viana, à medida que as pessoas percebem que as redes sociais não trazem informações confiáveis, elas retornam aos veículos de comunicação tradicionais. “Isso tem sido muito recorrente”, observa.

“A notícia que chega do nada deixa as pessoas desconfiadas, porque a maioria é falsa. Então, há o retorno à televisão em busca de informação de qualidade”, finaliza.

“ALTEROSA URGENTE”

• Apresentação: Carlos Viana. Exibição de segunda a sexta-feira, às 13h20, na TV Alterosa