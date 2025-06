João Silva, filho de Faustão, vai comandar programa no SBT/Alterosa

O apresentador João Silva, filho de Faustão, é a nova aquisição do SBT. Ele deixou a Band para comandar o programa que será exibido nas noites de sábado, logo após o “Sabadou com Virginia”, transmitido em Minas pelo SBT/Alterosa.

A emissora oficializou a contratação nesta terça-feira (10/6), informando que “os detalhes sobre o formato e a estreia da atração serão anunciados em momento oportuno”.

João, de 21 anos, agradeceu ao Grupo Bandeirantes e se disse “animado e feliz” com a nova empreitada.

"A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores”, destacou Mauro Lissoni, diretor de Programação e Artístico do SBT.