BH e Região: mais de 200 bairros podem ficar sem água; confira lista

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou no fim da tarde desta quarta-feira (9/7) que 233 bairros — seis em Belo Horizonte e o restante na Região Metropolitana — podem apresentar intermitência no fornecimento de água.

Além dos bairros, a interrupção no abastecimento deve afetar nove condomínios, sendo seis em Lagoa Santa. São eles: Gran Royalle, Majestade Sabia, Estância Caravelas, Manancial, Moradas do Sol e Roseiral. Os três restantes estão localizados em Vespasiano: Condomínio dos Coqueiros, Mangueiras e São José.

As regiões do centro de Lagoa Santa, São Jose da Lapa e Vespasiano também estão listadas no alerta da Copasa.

A companhia notificou a possível intermitência no abastecimento, pois está realizando uma “manutenção emergencial”. Outros detalhes não foram divulgados. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da madrugada desta quinta-feira (10/07).

Confira a lista em ordem alfabética

Belo Horizonte: Esplendor, Europa, Jardim dos Comerciários, Nova York, Serra Verde, Trevo.



Lagoa Santa: Aeronautas, Alto Do Joa, Alto dos Aeronautas, Bela Emília, Bela Vista, Bela Vista II, Bosque Dos Alamos, Brant, Campinho, Campo Das Azaleias, Campo Dos Grous Coroados, Campo Dos Pelicanos, Campo Florido, Campos Da Liberdade, Canto Do Riacho, Cascalheiras, Centro, Chácaras Do Vinhático, Comercial Goiabeiras, Cond. Estancia Caravelas, Condado De Bougainville, Condomínio Gran Royalle, Condomínio Majestade Sabia, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas Do Sol, Condomínio Roseiral, Conj Res Bela Vista, Conj Res Lagoa Santa, Conj Res Ovidio Guerra, Conj Res Vila Maria, das Acácias, Dist Ind Genesco Ap Oliveira, Distrito Industrial Vista Alega, Doutor Lund, Eco Village, Encanto Da Lagoa, Estancia Caravelas, Estancia Das Aroeiras, Estancia das Orquídeas, Estancia das Petúnias, Estancia dos Anturios, Estancia Real, Fazenda Do Jack, Fazenda Olaria, Flamboyant, Flor Do Cerrado, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gramperola, Gran Perola, Herdeiros Lindolfo Da C Viana, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Do Campinho, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardins Da Lagoa, Jardins Da Lagoa 2, Jardins Da Lagoa II Joa, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoinha De Fora, Latiam Comides, Lindolfo Costa Viana, Luís Pinto Sobrinho, Lanceia, Lanceia II, Mariposas, Mirante Da Lagoa, Mirante Do Fidalgo, Mirante Do Tamboril, Moradas Da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora De Fatima, Nossa Senhora De Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovidio Guerra, Palmital, Palmital I, Palmital II, Palmital III, Parque Aeronáutico, Parque Das Borboletas, Parque Dos Buritis, Parque Residencial Vivendas, Pastinho, Pontal da Liberdade, Por do Sol, Portal do Sol, Praia Angelica, Promissão, Promissão I Seção, Promissão II, Promissão III, Quebra, Quintas dos Viana, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Bem Viver, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Jardins Village, Residencial Mont Ville, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont Ville, Residencial Redenção, Residencial Riviera, Residencial Solarium, Residencial Villa Paradiso, Residencial Virginia, Residencial Vitoria, Santa Cecilia, Santos Dumont, Santos Dumont II, São Geraldo, Shalimar, Sitio Do Diogo, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas Do Sol, Vale Dos Sonhos, Vale Verde Ville, Vargem Do Lobo, Várzea, Veredas Da Lagoa, Victoria I, Victoria II, Vila Arcadia, Vila Asas, Vila dos Ipês, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila Jose Fagundes, Vila Maria, Vila Nossa Senhora de Fatima, Vila Pinto Coelho, Vila Rica, Vila Santa Helena, Villa Paradiso, Village do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vitoria Da Uniao, Zumbi.

São José da Lapa: Belo Vale Cachoeira, Centro, Chácaras dos Ipês, Chácaras Quintas dos Ipês, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Guarani, Maria De Lourdes, Maria De Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas, Recanto Do Vale, Vila Ical.

Vespasiano: Alphaville, Angicos, Bela Vista, Bernardo De Souza, Boa Vista, Bonsucesso, Caieiras, Celvia, Central Park, Centro, Chácaras Laranjeiras, Condomínio Dos Coqueiros, Condomínio Mangueiras, Condomínio São Jose, Distrito Industrial, Fagundes, Gavea, Gran Park, Imperial, Jardim Alterosa, Jardim Bela Vista, Jardim Da Gloria, Jardim Daliana, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Jardim Paraiso, Jequitibá, Lar De Minas, Lourdes, Morro Alto, Morro Do Cruzeiro, Nazia, Nova Iorque, Nova Pampulha, Novo Horizonte, Parque Jardim Maria Jose, Parque Norte, Residencial Monaco, Residencial Park I, Residencial Toscana, Rosa Dos Ventos, Santa Clara, Santa Clara II, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, Serra Azul, Serra Dourada, Vale Formoso, Vila Cruzeirinho, Vila Esportiva, Vista Alegre.