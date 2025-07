Montes Claros vai comprar 60 ônibus elétricos e pretende reduzir passagens

A Câmara de Municipal de Montes Claros aprovou nessa terça-feira (8/7), projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a adquirir e utilizar 60 ônibus elétricos no transporte coletivo local. A prefeitura da cidade do Norte de Minas prevê investir R$ 140 milhões e, com isso, reduzir o valor da passagem e melhorar a qualidade do serviço.

De acordo com o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), o município vai investir cerca de R$ 140 milhões na compra dos 60 ônibus e de, pelo menos, 20 carregadores para o reabastecimento dos veículos elétricos. Segundo Guimarães, a ideia é aproveitar a energia solar fotovoltaica, produzida em larga escala no Norte de Minas, para diminuir o custo do serviço de transporte e reduzir o preço da tarifa dos ônibus urbanos.

O chefe do executivo municipal disse que os 60 ônibus elétricos serão incorporados ao patrimônio da administração municipal e fornecidos para o Consórcio do Transporte Coletivo de Montes Claros – Moc Bus. O investimento vai impedir o aumento da tarifa do transporte coletivo, já que as duas empresas do consórcio responsáveis pelo serviço não terão que aplicar recursos próprios na compra dos novos ônibus.

Guimarães salienta que o objetivo da prefeitura é que os atuais ônibus convencionais (abastecidos com combustíveis fósseis) sejam substituídos por veículos movidos por energia solar fotovoltaica. Além da redução do custo do serviço e do valor da passagem, a iniciativa visa oferecer ônibus mais confortáveis para o transporte coletivo urbano.

“O objetivo é aumentar o número de usuários do transporte coletivo com a tarifa mais baixa. Com isso, teremos um ciclo virtuoso, pois aumentando o número de passageiros, com tarifas mais baixas, consequentemente, vamos melhorar muito a qualidade do transporte coletivo”, afirmou Guimarães.

Guimarães explicou que a prefeitura, além da licitação para a compra dos 60 ônibus elétricos, vai relizar outra para alugar ônibus convencionais. O objetivo é que os coletivos alugados substituam os veículos com idade avançada até que a administração municipal consiga realizar a troca de toda a frota por ônibus elétricos.

O prefeito revelou ainda que a Prefeitura de Montes Claros pretende substituir os veículos convencionais de sua frota por carros elétricos. Para isso, o município e pretende construir uma “grande central de abastecimento de energia elétrica” para recarregar ambulâncias e outros veículos elétricos a serem adquiridos para atender as suas diversas secretarias e órgãos.