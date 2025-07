Motorista de van que matou criança em Uberlândia se apresenta à polícia

Foi ouvido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (9/7), o homem de 29 anos que dirigia a van que matou um menino de 8 anos atropelado em Uberlândia. Ele se apresentou ao delegado que investiga o caso e foi liberado após o depoimento.

O depoimento foi colhido na Delegacia Regional durante a manhã. O condutor não ficou preso por não haver mandado de prisão contra ele e por não estar mais em flagrante delito. O conteúdo da oitiva não foi divulgado pela polícia.

Entretanto, foi confirmado que o homem era inabilitado e que vai responder pelo crime de homicídio culposo no trânsito majorado pelo transporte coletivo de passageiros. O homem não é o dono da van e prestava serviço ao proprietário, que teve o veículo envolvido no atropelamento apreendido e um carro de passeio. O responsável legal pela empresa assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse a van.

A van também não tinha credenciamento para transporte escolar na Prefeitura de Uberlândia. O inquériro segue em aberto para coleta de depoimentos de mais testemunhas e a análise dos laudos periciais do local do acidente e do veículo.

O atropelamento



A vítima do atropelamento foi Noah Miguel, de 8 anos, que morreu após o acidente com a van escolar na última segunda-feira (7/7), no bairro Residencial Integração, em Uberlândia. O motorista do veículo, que transportava estudantes, fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a mãe da vítima, ela caminhava com os dois filhos pela calçada, por volta das 18h, quando o menino atravessou a rua. Ao tentar retornar, foi atingido pela van e caiu desacordado. O motorista recusou-se a levar a mãe até a unidade de saúde, pois ainda transportava outros alunos. Um morador da região socorreu a criança, levando-a até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Morumbi, onde a morte foi confirmada.