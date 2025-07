MG: mãe é presa por deixar filhos trancados em casa para sair com motoboy

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira (9/7), no bairro Nova Água Limpa, em Lavras, no Campo das Vertentes, suspeita de abandonar os dois filhos, de 10 e 9 anos, trancados sozinhos dentro de casa. O caso foi descoberto depois que o filho mais velho, em estado de desespero, pulou o muro da residência e foi à rua pedir ajuda.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que duas crianças estavam trancadas sozinhas em uma casa. No local, os militares encontraram uma testemunha que relatou ter visto o menino chorando e bastante nervoso. Segundo a criança, a mãe havia saído e deixado ele e a irmã dentro de casa, com a porta trancada. Como ela demorava a voltar, decidiu pular o muro para buscar ajuda.

A mesma testemunha informou aos policiais que já havia feito contato com uma tia das crianças, que se prontificou a recebê-las. A equipe acompanhou os irmãos até a residência da parente, que afirmou cuidar frequentemente deles para que a mãe possa trabalhar e se comprometeu a ficar com as crianças naquela noite.

Durante o atendimento, a mulher chegou ao local na garupa de uma motocicleta, carregando uma sacola com medicamentos. Ela se mostrou alterada, gritou com o filho e alegou que havia saído apenas para comprar remédios, mas que a moto apresentou problemas e seu celular havia descarregado, o que justificaria a demora e a falta de contato.

No entanto, o motoboy que a acompanhava foi ouvido pela polícia e desmentiu a versão. Ele afirmou que buscou a mulher em casa por volta das 19h30, passou com ela em uma farmácia e, em seguida, os dois foram juntos para um local afastado, onde permaneceram até cerca de 22h10, quando retornaram.

A tia das crianças revelou que não era a primeira vez que a mãe os deixava sozinhos em casa e relatou histórico de problemas com drogas e comportamento negligente. Ela também contou que o filho mais velho desenvolveu problemas psicológicos devido às situações vividas, passou a gaguejar e faz uso de medicamentos controlados.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Após passar por atendimento médico e realização do auto de corpo de delito, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Lavras.

