Criança é encontrada sozinha e assustada em ônibus e mãe não é localizada

Um menino, de 10 anos de idade, foi encontrado perdido e sozinho em um ônibus no bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, ao final da tarde dessa segunda-feira (5/5). Ele estava assustado e não soube passar informações. A mãe não foi encontrada e uma conhecida negou abrigo.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o motorista do ônibus, da linha 3302D (Braúnas/Centro) percebeu a presença do menino perdido. Aos policiais, o homem contou que a criança não sabia dizer onde queria ir.

O menino foi levado à sede da 17ª Companhia da PM e informou aos policiais o nome completo e o bairro de onde morava. Porém, segundo o boletim de ocorrência, ele estava bastante assustado e com medo, e as outras informações que passou foram imprecisas.

Os militares localizaram registros anteriores envolvendo o menor e seguiram para um possível endereço no bairro Alto Vera Cruz, onde o menino afirmava que a avó morava. No local, uma senhora reconheceu a criança, mas negou ser sua avó. Ela afirmou que o menino não morava ali e que não poderia ficar com ele. A mulher também disse não ter o contato nem o endereço da mãe do garoto.

Conforme o boletim de ocorrência, a senhora relatou já ter registrado uma denúncia de abandono de incapaz contra a mãe, envolvendo o menino e outros dois irmãos. A mulher perdeu a guarda dos filhos, e a criança mais nova ficou sob os cuidados da moradora, por ser sua neta biológica. Já os outros dois filhos, incluindo o menino, foram encaminhados a um abrigo.

Os policiais tentaram novamente contato com a criança, mas ele não respondia a nenhuma pergunta e nem falava nada. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar e a mãe, de 29 anos, ainda não foi localizada.

