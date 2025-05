Criança de 12 anos carregando facas na rua leva a PM a prender a mãe

Uma criança de 12 anos, aparentemente em surto, estava ameaçando pessoas com facas pelas ruas de Patos de Minas nesse domingo. Ao ser acionada, a Polícia Militar descobriu um suposto caso de abandono de incapaz. A mãe do menino foi encontrada em um bar e presa.

Os policiais foram chamados no bairro Santa Terezinha por conta de um menino que andava com as facas em aparente surto psicótico. Os militares já o encontraram mais calmo, sentado em uma calçada. Uma equipe do Samu foi chamada para avaliação do garoto.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o garoto aparentava ter alguma neurodivergência e não conseguiu expressar claramente o que tinha acontecido. Vizinhos contaram que ele faz uso de medicação controlada, mas que estaria sendo negligenciado pela mãe, que tem 52 anos.

A equipe médica que o atendeu, orientou que o melhor para o menino seria ficar em casa, mas sob supervisão. O menino foi entregue a tios para que recebesse a medicação e os devidos cuidados.



Com a informação de onde a mãe do jovem estaria, os policiais foram a um bar e tentaram conversar com a mulher. Ela teria se exaltado e xingado a equipe policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Somando o fato do filho de 12 anos ter sido deixado sozinho enquanto deveria receber cuidados especiais, a PM fez a detenção da mulher sob a acusação de abandono de incapaz e desacato, sendo levada para a Delegacia de Plantão.