Caminhão tomba no Anel Rodoviário e deixa dois feridos em BH

Um caminhão carregado com leite de caixinha tombou no início da tarde desta segunda-feira (5/5), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do km 539, próximo à Via do Minério e ao Bairro Betânia, sentido bairro. Por volta das 13h45, a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionada. Duas vítimas do sexo masculino estavam no veículo.

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi arremessado para fora da cabine durante o tombamento. Ele sofreu escoriações e não apresentava suspeita de fraturas. Já o motorista, com cerca de 50 anos, ficou preso pelas pernas dentro da cabine.

Segundo os bombeiros, ele estava consciente, orientado e com lesões leves. A vítima foi retirada com segurança e encaminhada ao atendimento do SAMU.

O caminhão ficou completamente fora da pista, e não houve vazamento de combustível. O trânsito, em um primeiro momento, não foi impactado, mas a Polícia Rodoviária Estadual (PRV) foi acionada e organizará a circulação na área.

As causas do tombamento ainda estão sendo apuradas pelo CBMMG.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos