Usuários da MG-326 fecham rodovia em protesto por asfalto: ‘descaso’

Usuários da rodovia MG-326 fecham a pista em protesto contra as más condições da via na manhã desta segunda-feira (5/5). Segundo os usuários, o trecho que liga Catas Altas a Alvinópolis, na Região Central de Minas Gerais, está sem manutenção e, após um período de chuva, o local está tomado por buracos e lama.

O bloqueio acontece desde às 4h, no trecho de acesso de Fonseca, distrito de Alvinópolis, a Catas Altas, com a rodovia MG-129. A manifestação conta com placas que criticam a atuação do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais: “O DER-MG abandonou a MG-326” e “Não aguentamos mais o descaso do DER-MG com a MG-326”. Em divulgação que circula entre os moradores, o chamado ainda afirmava: “Fonseca pede socorro. Queremos asfalto urgente”.

Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram dezenas de pessoas na manifestação, acompanhadas de uma extensa fila de veículos, sem a possibilidade de passagem de norte a sul, na altura do “Trevo do Morro”. A Polícia Militar de Minas Gerais acompanha o protesto.

“Tudo parado aqui no Trevo do Morro, em Catas Altas. A galera toda unida por uma boa causa. Vamos que vamos, ‘segundou’! Pessoal fazendo a reivindicação do asfalto. Deus abençoe que o asfalto saia”, afirma um motorista da via em vídeo compartilhado nas redes sociais.

A previsão é que o bloqueio siga até meio-dia.

Usuários da via pedem por asfaltamento Ivan Silvio das Graças Protesto reúne dezenas de manifestantes na manhã desta segunda-feira (5/5) Ivan Silvio das Graças A pista está bloqueada em ambos os sentidos Ivan Silvio das Graças A pista da rodovia está bloqueada desde a madrugada desta segunda-feira (5/5) Ivan Silvio das Graças

Estrada inviável

Um vídeo, enviado por um morador do distrito, consegue mostrar o trecho da estrada com muita lama e é possível ver que algumas partes estão com grandes poças de água e sem asfaltamento. Por estar localizada na Região Central, há um grande fluxo de caminhões de mineradoras e ônibus neste trecho da rodovia.

Para o motorista Geraldo Moreira, morador de Fonseca, a situação da estrada impede a mobilidade, principalmente por ser a rodovia que liga a cidade ao hospital mais próximo. “Nós estamos abandonados. Com essa época de chuva, a rodovia fica intransitável. A gente precisa muito dessa estrada no sentido Santa Bárbara, município mais próximo que tem um hospital”, conta.

Em 2023, as prefeituras de Catas Altas e Alvinópolis se reuniram com o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) em Belo Horizonte para discutir o asfaltamento da estrada que liga os municípios. Segundo o DER-MG, um projeto de engenharia foi elaborado para dois segmentos da rodovia MG-326, sendo um deles a ligação Catas Altas a Alvinópolis, passando pelo distrito de Fonseca, na MG-326 e depois percorrendo a rodovia municipal.

A reportagem entrou em contato com o DER-MG para novas previsões de manutenção e asfaltamento da rodovia e aguarda retorno.