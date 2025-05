Dono de guincho 'socorre' veículo e morre atropelado em rodovia de MG

Um dono de guincho de 62 anos, de Frutal, no Triângulo Mineiro, morreu atropelado por um carro, na noite desta quarta-feira (30/5), na LMG-733, nas proximidades de Pirajuba.

Segundo o Corpo de Bombeiros em Frutal, ele foi atropelado por um carro no acostamento da rodovia e no momento em que terminava de guichar um veículo.

Uma testemunha contou aos bombeiros que o atropelamento aconteceu depois que o veículo já estava rebocado sobre o caminhão. O guinho estava estacionado no acostamento no sentido Pirajuba/Frutal.

Nesse momento, ainda conforme relato da testemunha, um Santana, que trafegava no sentido contrário, colidiu nas partes frontal e lateral do caminhão estacionado, atingindo Ronaldo Silvestre Angelino na sequência. O dono do guincho estava terminando de fazer as amarrações no veículo que ele foi atender. Com a força do impacto, Angelino foi lançado a dezenas de metros à frente e morreu no local.

Já o motorista do Santana sobreviveu e, após ser estabilizado pela equipe da ambulância qua atendeu ao chamado, foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Pirajuba.

Perícia técnica da Polícia Civil de Frutal esteve no local e investiga as causas do acidente.

Ronaldo Angelino, conhecido como Pelezinhio do Guincho Riviera, é irmão do vereador Naurão da Oficina, de Frutal, cidade a cerca de 25 km de Pirajuba.

Naurão e Pelezinho estavam juntos antes da tragédia

"Nós estávamos juntos, na casa dele, momentos antes do acidente. Então, ele recebeu um chamado e me disse: Nauro fica aí um pouquinho que vou lá e daqui à pouco volto. Mas ele começou a demorar. Foi quando o rapaz que trabalha com ele me ligou e disse que havia ocorrido o acidente. Nessa hora, ainda não sabiámos que ele havia falecido", relatou o vereador Naurão nas redes sociais.

Naurão, que esteve no local do acidente, disse também que não é hora de fazer nenhum julgamento. "Pela cena que nós vimos, o meu irmão conseguiu colocar o carro em cima do caminhão e ele parou no canto da carroceria para fazer xixi e o Santana veio desgovernado, bateu na frente, pegou ele e o jogou 40, 50 metros de distância. Ou, o motorista dormiu, ou alguma outra coisa aconteceu", lamentou Naurão. "Agora, esperamos a Justiça apurar e também esperamos que a Justiça maior, que é a Justiça de Deus, tome conta", concluiu.