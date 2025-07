Zema será lançado como pré-candidato à Presidência em evento em São Paulo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), será lançado como pré-candidato à Presidência da República em um evento marcado para o dia 16 de agosto, em São Paulo. A expectativa do partido é reunir mais de 2 mil pessoas, entre lideranças políticas, apoiadores e representantes da direita. O lançamento é tratado como um passo estratégico do Novo para se consolidar como alternativa no campo conservador.

Presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro defendeu o nome de Zema como símbolo de renovação. “Em 2018, Zema era um desconhecido. Mesmo assim, conquistou os mineiros, venceu as eleições e tirou Minas do abismo em que o PT havia deixado o estado. Ele tem totais condições de fazer o mesmo pelo Brasil”, afirmou.

Na segunda-feira passada (14/7), Zema se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro para comunicar pessoalmente sua intenção de disputar o Palácio do Planalto em 2026. Segundo interlocutores, Bolsonaro recebeu a notícia com entusiasmo e reforçou que a direita precisa de múltiplos nomes fortes no primeiro turno para ampliar seu alcance eleitoral.

Zema, que governa Minas desde 2019, aposta na gestão fiscal do Estado e no discurso de eficiência administrativa como diferenciais. A pré-candidatura promete tensionar a disputa no campo da direita e pode representar um desafio à hegemonia do bolsonarismo no segmento.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro