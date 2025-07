Rogério Correia aciona PGR contra fala de Nikolas sobre eleições de 2026

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra seu colega de Câmara Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar petista pediu, nesta segunda-feira (21/7), uma apuração sobre uma fala do bolsonarista à Jovem Pan na última sexta-feira (18/7). Em entrevista à rádio, ele levantou a hipótese de não realização das eleições de 2026, caso seja mantido o inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que tem Jair Bolsonaro (PL) como réu por tentativa de golpe de estado.

Na ocasião, Nikolas falou em "frear a tirania" ao se referir ao processo respondido pelo ex-presidente. Ele relacionou a necessidade de interromper o devido processo legal à associação feita por Donald Trump entre a atividade do Judiciário brasileiro à sobretaxa de 50% para produtos exportados pelo Brasil a partir de agosto.

“Tudo está na mão do STF resolver. Vão recuar, fazer julgamentos imparciais, fazer a devida Justiça ou continuar com essa lei assim? O que o Trump diz é uma perseguição, uma caça às bruxas à oposição, porque o que me parece que vai acontecer é o seguinte: se a gente não tomar uma decisão agora de frear a tirania, não teremos eleição”, disse Nikolas em entrevista.

Na visão de Correia, a fala de Nikolas é um novo episódio de atuação da extrema-direita para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro e preparar o terreno para medidas antidemocráticas, a depender do resultado do pleito.

“É um padrão: sempre se coloca em dúvida a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e os pilares do Estado Democrático de Direito. O país não pode mais tolerar esse tipo de discurso golpista vindo de parlamentares que juraram respeitar a Constituição”, disse o petista.

A medida tomada por Correia quer que a PGR se manifeste sobre as falas e estude tomar medidas de punição pelas declarações. A reportagem entrou em contato com a Procuradoria Geral da República para saber sobre o andamento do processo e aguarda resposta.