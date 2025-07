'Bullying de Trump contra Brasil está saindo pela culatra', diz jornal americano Washington Post

Um artigo do jornal americano The Washington Post publicado no domingo (21/07) afirma que o "bullying praticado por [Donald] Trump contra o Brasil está saindo pela culatra" — em referência ao anúncio de tarifas de 50% contra produtos brasileiros nos Estados Unidos feito em protesto contra o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal brasileiro.

O artigo, que é assinado pelo colunista de assuntos internacionais do jornal Ishaan Tharoor, afirma que a demonstração de força do governo americano acabou fortalecendo o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem ganhando popularidade com o episódio e até mesmo apoio de parte das elites do país.

Tharoor afirma que "as ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem a Washington", mas que "a economia brasileira é maior e mais diversificada do que a de seus vizinhos" e que Lula viu na crise uma oportunidade para travar um embate com os EUA.

Segundo o jornal americano, a disputa diplomática entre os EUA e o Brasil não está caminhando para um desfecho rápido, já que ambos os países estão aumentando a intensidade de suas medidas.

Na sexta-feira passada, sob ordens do ministro do STF Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez buscas em endereços de Jair Bolsonaro. O ex-presidente recebeu uma tornozeleira eletrônica e está impedido de deixar sua casa em determinados horários. Ele também não pode fazer contato com envolvidos nas investigações sobre suposto golpe de Estado ou com diplomatas de outros países.

Os EUA reagiram no mesmo dia suspendendo o visto de entrada no país de Moraes, alegando uma "caça às bruxas política" do STF contra Bolsonaro.

Fontes diplomáticas que falaram sob condição de anonimato ao Washington Post criticaram Trump pelas medidas contra o Brasil.

"É difícil conceber uma ação que o governo Trump possa tomar na relação EUA-Brasil que seja mais prejudicial à credibilidade dos EUA na promoção da democracia do que sancionar um juiz da Suprema Corte de um país estrangeiro por não gostarmos de suas posições jurídicas", disse uma autoridade do Departamento de Estado americano, segundo o Washington Post.

O jornal da capital americana também destaca o fortalecimento de Lula na crise com os EUA.

"Para Lula, cujos aliados de esquerda enfrentam uma eleição difícil em 2026, o momento é uma bênção. Pesquisas mostram um apoio renovado ao seu governo diante da intimidação americana provocada por Bolsonaro. As tarifas também prejudicam os interesses das elites empresariais, que costumam ser os maiores incentivadores da oposição conservadora a Lula", afirma o artigo do jornal americano.

O Washington Post também cita uma fonte diplomática brasileira que, sob anonimato, disse que "o Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula, e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque atrapalhado à soberania do Brasil".

As tarifas anunciadas por Trump no dia 9 de julho devem entrar em vigor em 1º de agosto. Os EUA são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e União Europeia.

Autoridades do governo brasileiro e analistas disseram à BBC News Brasil que, diante do agravamento da crise política entre os países, é pouco provável que o governo dos EUA recue nas tarifas — como foi feito em outros episódios recentes envolvendo ameaças tarifárias a outras nações.