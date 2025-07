Bolsonaro de tornozeleira: como funciona equipamento de monitoramento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está utilizando tornozeleira eletrônica por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A medida, anunciada nesta sexta-feira (18/7), integra um conjunto de restrições impostas a Bolsonaro no âmbito da Petição 14129, relacionada à suspeita de tentativa de golpe de Estado.

O dispositivo, que pesa cerca de 130 gramas e é preso ao tornozelo por uma cinta resistente com sensores de violação, permite o monitoramento em tempo real por meio de GPS e sinal de celular. O equipamento possui uma fibra ótica que emite sinal contínuo. Caso a cinta seja cortada, um alarme é disparado. Além disso, os sensores funcionam mesmo em áreas sem sinal de celular.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o equipamento é parte de uma política nacional para reduzir a superlotação do sistema prisional. O dispositivo é usado por quem está em prisão domiciliar, agressores que não podem se aproximar das vítimas, pessoas em regime semiaberto domiciliar e e a investigados com medidas cautelares, como é o caso de Bolsonaro. Qualquer violação das regras gera um alerta automático.

No caso do ex-presidente, o uso da tornozeleira se soma a outras restrições: ele está proibido de acessar redes sociais, conversar com aliados investigados, manter contato com diplomatas estrangeiros e deve permanecer em casa no período noturno, entre 19h e 7h. A defesa de Bolsonaro criticou a decisão e classificou as medidas como “desproporcionais”.

Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Ex-presidente não falou com a imprensa no STF, mas antes disse que Moraes já tinha uma sentença pronta contra ele Antonio Augusto/STF Ex-presidente é acusado por uma série de crimes que somados podem dar mais de 28 anos de prisão Antonio Augusto/STF 'É possível que Bolsonaro seja absolvido na ação criminal, porque o julgamento está apenas começando', disse Moraes Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro sentou na primeira fila da Primeira Turma do STF Rosinei Coutinho/STF Primeiro julgamento teve fala das defesas dos sete acusados de envolvimento na trama golpista Rosinei Coutinho/STF Moraes diz que denúncia de golpe revela 'risco iminente' aos Poderes Gustavo Moreno/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Antonio Augusto/STF Advogado afirmou que Bolsonaro autorizou mudanças nas Forças Armadas antes de perder o mandato Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na operação, a PF apreendeu itens, como pen drive e celular do ex-presidente, bem como US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie. Também foi encontrada uma cópia impressa da petição da plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nos EUA — parte de uma disputa judicial envolvendo remoção de conteúdo on-line.