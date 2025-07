Cleitinho pede impeachment de Moraes pela ação contra Bolsonaro

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) voltou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (18/7).

Desta vez, a motivação foi a operação da Polícia Federal (PF) em Brasília, autorizada pelo STF, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro (PL) e em endereços vinculados ao PL, além de ter determinado ao ex-presidente o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de usar a redes sociais, entre outras sanções.

“Eu faço uma pergunta para você que está vendo esse vídeo: até agora os bandidos que roubaram os aposentados do INSS tiveram alguma busca e apreensão? Eles estão usando tornozeleira? O irmão do Lula teve busca e apreensão na casa dele? O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é a maior covardia, a maior injustiça que existe”, disse o senador em postagem no Instagram.

Cleitinho Azevedo terminou a mensagem falando que espera que o Senado tome providências e que todos os senadores assinem o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

Nesta terça-feira (15/7), o senador mineiro já havia cobrado do Senado a abertura de um processo de impeachment contra Moraes, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviar ao STF pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados próximos.