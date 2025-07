PF encontra pen drive escondido na casa de Bolsonaro

Durante a operação realizada na manhã desta sexta-feira (18/7), a Polícia Federal localizou um pen drive escondido no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Em coletiva de imprensa, logo após colocar tornozeleira eletrônica, Bolsonaro disse que não tem conhecimento do item apreendido e criticou a apreensão no cômodo.

Além do pen drive, os agentes apreenderam cerca de 14 mil dólares e 8 mil reais em dinheiro vivo. Também foi encontrada uma cópia impressa da petição inicial apresentada pela plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos Estados Unidos. A empresa norte-americana tem travado uma disputa judicial com o magistrado, após decisões que determinaram a remoção de conteúdos considerados ilegais.

A operação foi autorizada por Moraes no âmbito da Petição 14129, que teve o sigilo derrubado na manhã desta sexta-feira (18/7), e impôs uma série de medidas cautelares ao ex-presidente. Bolsonaro está proibido de acessar redes sociais, terá que usar tornozeleira eletrônica, manter distância de diplomatas estrangeiros e outros investigados, além de cumprir recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h.

A defesa do ex-presidente criticou as medidas, afirmando que foram recebidas com "surpresa e indignação", e que Bolsonaro sempre cumpriu as determinações judiciais.