Eduardo Bolsonaro reage a operação contra o pai: ‘Moraes redobrou a aposta’

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu, nesta sexta-feira (18/7), à operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, escrita em inglês, ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "redobrou a aposta".

"Alexandre de Moraes double down", escreveu o parlamentar, em referência às medidas cautelares impostas ao ex-presidente, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso às redes sociais, restrição de contato com outros investigados e diplomatas estrangeiros, além de recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h.

Eduardo ainda associou a nova ofensiva a recente carta divulgada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em apoio a Bolsonaro. No texto, Trump demonstrou solidariedade ao aliado brasileiro e criticou o que chamou de perseguição política.

As medidas contra Bolsonaro foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Petição 14129, que tramita sob sigilo no STF. A operação também incluiu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), em Brasília.