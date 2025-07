PF encontra cerca de US$ 10 mil na casa de Bolsonaro durante operação

A Polícia Federal encontrou cerca de 10 mil dólares em espécie na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, durante operação realizada na manhã desta sexta-feira (18/7). As informações são do G1. O valor foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a ação no âmbito da Petição 14129, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo as informações preliminares, o dinheiro poderia ser utilizado pelo ex-presidente para fugir do país. A quantia também pode ser ainda maior.

Além do ex-chefe do Executivo, a operação teve como alvo endereços ligados ao Partido Liberal, legenda à qual Bolsonaro é filiado. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Entre as restrições impostas pelo STF, o ex-presidente terá de usar tornozeleira eletrônica, está proibido de acessar redes sociais e deve cumprir recolhimento domiciliar noturno, permanecendo em casa entre 19h e 7h. Ele também não poderá manter contato com outros investigados no mesmo inquérito nem com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, o que inclui qualquer aproximação de embaixadas.

