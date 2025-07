Bolsonaro é alvo de operação da PF em Brasília

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal realiza, na manhã desta sexta-feira (18/7), uma operação que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os agentes cumprem mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília.

A residência de Bolsonaro e locais vinculados ao Partido Liberal, sigla à qual ele é filiado, são alvos da ação. Segundo a corporação, são dois mandados de busca e apreensão, "além de medidas cautelares diversas da prisão".

O ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais. Além disso, deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, permanecendo em casa entre 19h e 7h.

Também está proibido de manter contato com outros investigados no mesmo inquérito e com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, o que inclui aproximação de embaixadas.



Dólares

A Polícia Federal também encontrou cerca de 10 mil dólares em espécie na casa do ex-presidente. O valor foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1.

Matéria em atualização