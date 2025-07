Influenciador é agredido com bandeira do PT em audiência

Uma audiência pública sobre a implantação do programa de escolas cívico-militares terminou em confusão na Câmara Municipal de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas. Um vídeo gravado no local mostra o momento em que um homem agride o publicitário e influenciador Thiago Verli com uma bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT).

O caso aconteceu na terça-feira (15/7), mas ganhou repercussão nesta quinta-feira (17/7), após o vídeo ser compartilhado nas redes sociais. O desentendimento teve início durante uma discussão sobre o modelo de ensino proposto pelo governo estadual, antes mesmo do início da reunião.

Em determinado momento, o homem usou a bandeira para agredir o influenciador. O momento da agressão foi registrado por outros participantes da audiência. A reportagem não conseguiu identificar o agressor. Após dar "bandeiradas", o homem sai andando pelo plenário. Em seguida, ele é retirado por seguranças da câmara. Ele, então, dispara: "Essa casa é uma vergonha".

Hostilizado

Thiago Verli disse que esteve na câmara para acompanhar a audiência e que, quando chegou, os militantes do PT, que levaram bandeiras, estavam hostilizando quem era contrário.

"Houve uma discussão e o extremista foi até minha cadeira e jogou uma bandeira do PT. Eu logo fui retirando a bandeira e joguei no chão. Foi quando o cidadão pegou e me agrediu com ela. O rapaz já é conhecido no meio policial", conta.

Ainda de acordo com Verli, ele só foi retirado do plenário da câmara quando houve a agressão pela segunda vez. "Acionei a Polícia Militar, mas preferi deixar com minha advogada para fazer o que melhor pode ser feito", explicou. Eles ainda não definiram quais medidas irão adotar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Câmara de Pará de Minas não se posicionou sobre o ocorrido até o momento.