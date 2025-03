O diretor de uma escola cívico-militar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi afastado por 30 dias do seu cargo pela prefeitura da cidade, nessa quinta-feira (27/3). Isso porque, na semana passada, foi registrado um Boletim de Ocorrência contra ele, que teria agredido um aluno adolescente.

Segundo o registro policial, tudo começou quando o jovem teria sentado em banco de ônibus de transporte escolar, que o diretor, geralmente, utiliza. Em seguida, a supervisora do transporte chamou o diretor da escola, que entrou no veículo e passou a exigir que o estudante desocupasse o banco. No entanto, o aluno teria se negado a sair e, então, o diretor teria agarrado ele pelo braço e o arrastado para fora do ônibus. Além disso, o homem teria pressionado o estudante contra a parede.

A medida do afastamento do diretor foi comunicada por meio de nota do Executivo e comunicada no plenário da Câmara Municipal durante a sessão dessa quinta-feira (27).

A Prefeitura de Uberaba afirmou que decretou o afastamento preventivo por 30 dias do diretor da Escola Municipal Cívico-Militar José Geraldo Guimarães. "A medida cautelar está prevista no Estatuto do Servidor para assegurar que não haja interferência do profissional na apuração da denúncia de agressão", complementa.

A Secretaria de Educação de Uberaba informou que o caso foi encaminhado para apuração da Controladoria-Geral do Município, a qual pode aplicar possíveis penalidades administrativas.