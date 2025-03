Presos dois autores de agressão e tortura contra homem em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Bom Sucesso, no Sul de Minas, prendeu, preventivamente, nesta quinta-feira, dois homens, de 18 e 22 anos, pelos crimes de tortura e lesão corporal grave contra um homem de 44 anos. O crime foi em 13 de março deste ano.

Segundo os investigadores, a vítima foi agredida com uma barra de madeira na casa da ex-namorada. Levantamentos apontam que o homem teria sido atraído até o local, onde foi surpreendido pelos suspeitos, que o agrediram com pauladas, chutes e socos, além de o ameaçarem de morte.

Os policiais descobriram que a vítima pretendia reatar o relacionamento com a ex-namorada, porém os suspeitos, enciumados, não concordavam e decidiram dar uma lição no homem. As agressões provocaram diversas lesões e a vítima precisou ficar internada no hospital local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações estão em fase de conclusão.