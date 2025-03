Homem sequestrado e morto por dívida de drogas ainda tinha tempo para pagar

O homem sequestrado, torturado e morto por dívida de drogas que teve o corpo encontrado em uma estrada de aterro sanitário na BR-381 em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda tinha tempo para quitação da quantia. É o que aponta investigação concluída pela Polícia Civil.

Na manhã de 21 de janeiro, uma terça-feira, a vítima foi sequestrada de sua casa, no bairro Operário, e a Polícia Militar foi acionada prontamente pela esposa. Segundo ela, o homem foi levado por uma dívida de mais de R$ 1.600.

De acordo com a delegada Adriana das Neves Rosa, responsável pela investigação, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 1.700, cobrada dias antes. “Dias antes do homicídio, os suspeitos abordaram a vítima em um posto de saúde para exigir o pagamento da dívida. Nesse dia, a vítima entregou parte da droga que estava em sua posse, mas a quantidade consumida gerou um débito que ainda não havia sido quitado", detalhou.

No dia seguinte à abordagem, a esposa da vítima fez o pagamento de R$ 1.000 na tentativa de amenizar a dívida, mas ela relatou aos policiais que os traficantes queriam a quantia completa. Conforme a investigação, a esposa se comprometeu a pagar o restante da dívida, mas não deu tempo.

“Na manhã do dia 21, antes do prazo acordado, os investigados sequestraram, torturaram e mataram a vítima”, revelou a delegada. O homem foi encontrado de bruços nas proximidades de um aterro sanitário, na BR-381, com ferimentos na nuca, costas, cabeça e rosto, com aparência de terem sido causados por pedradas.

Prisões

O Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios em Santa Luzia, identificou três homens e uma mulher, com idades entre 22 e 33 anos, que foram indiciados e presos.

Conforme a investigação, o líder do grupo estava em regime de prisão semiaberto, trabalhava durante o dia e retornou ao presídio após o assassinato. O líder e um segundo envolvido foram identificados e capturados no dia seguinte (22). Posteriormente, com o avanço das investigações, um terceiro homem e uma mulher foram identificados e também detidos.