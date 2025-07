De olho em julgamento de Bolsonaro, governo Trump faz nova ameaça ao Brasil

O governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, fez mais uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação feita na noite desta segunda-feira (14/7) pelo X, o subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, Darren Beattie, reinterou as declarações de Trump.

Na postagem, Beattie afirma que Trump "impôs consequências há muito esperadas contra o Supremo Tribunal de (Alexandre de) Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA".

Além disso, a postagem ainda explicita que os EUA acompanha de perto os desdobramentos da apresentação de alegações finais da ação na Procuradoria-Geral da República (PGR), que deve apresentar ainda nesta semana as alegações finais da ação que tem Bolsonaro como réu, por tentativa de golpe de estado em 2022.

Confira a tradução da publicação:

O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente.

President Trump sent a letter imposing long-overdue consequences on de Moraes' supreme court and Lula's government for their attacks on Jair Bolsonaro, freedom of expression, and American trade.



Such attacks are a disgrace and fall well below the dignity of Brazil's democratic… pic.twitter.com/jmwJbGDrpR