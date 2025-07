Tarifaço: Cleitinho é criticado por poupar Bolsonaro e culpar Lula e Moraes

As manifestações do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) sobre a sobretaxa de 50% às importações brasileiras anunciada por Donald Trump tem gerado críticas nas redes sociais do parlamentar. O mineiro reagiu ao tarifaço do presidente americano com críticas ao seu par brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enquanto poupou Jair Bolsonaro (PL).

Nas publicações mais recentes do parlamentar, seguidores questionaram o posicionamento e acusaram o senador de incoerência ao tentar atribuir ao presidente Lula a responsabilidade pelo chamado “tarifaço” e defender Bolsonaro, citado nominalmente na carta em que Trump anuncia a medida.

O próprio filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou que a medida é resultado de um "lobby que realiza desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.

Nos últimos dias, Cleitinho divulgou seis vídeos abordando o tema. Em resposta, internautas apontaram contradições no discurso do senador. “Admiro muito você, @cleitinhoazevedo, mas as medidas do Trump contra a nação brasileira estão erradas. Nenhum presidente deve tomar posição partidária alguma igual ele já deixou declarado, e se a família Bolsonaro fosse lógica pediria ao Trump para não punir a nação brasileira (sic)”, criticou um seguidor.

Outro internauta destacou: “Que isso, senador. Está ficando feio para você. Quem começou não foi o Lula. Você vai defender presidente de outro país querer mandar aqui na nossa Justiça? Você deveria é fortalecer nossa bandeira”.

Os comentários, em tom de cobrança, seguem na mesma linha. “Cleitinho, eu sou seu fã, mas reveja sua fala. Não pode enganar o povo. Quem vive no Brasil há mais tempo que você, sabe que sempre os presidentes da República do Brasil, exceto Bolsonaro, pregaram a paz pelo mundo afora. Sempre os presidentes visitaram outros países para tratar de negócios comerciais. Isso que você está falando não condiz com a verdade.”

“Já compartilhei vídeos teus, mas esse aí não dá. Seja correto, não alienado”, completou outro.

“Defenda o povo brasileiro, porque é o povo brasileiro que paga seu salário!”, disparou mais um. “Cleitinho, votei em você, mas desse jeito não dá… Ajuda a gente. Para de defender, sendo que o próprio filho dele assumiu no vídeo”, afirmou outro seguidor.

Em sua publicação mais recente, o senador voltou a criticar Lula, acusando o presidente de debochar da situação ao oferecer jabuticabas a Trump em vez de buscar uma relação comercial mais séria. “Não sei se está debochando ou sendo irônico ou se realmente quer ter uma relação com o Trump. Essa questão tarifária só vai prejudicar o povo brasileiro. Coloque o Brasil acima de qualquer ideologia”, disse Cleitinho.

“Não sei como um presidente de um país tão grande como o Brasil tem coragem de fazer gracinha com um assunto tão sério”, comentou um seguidor. Outro ironizou: “Agora sim! Se o presidente Lula chegar com um balde de jabuticaba na Casa Branca, Trump vai estabelecer o livre comércio entre EUA e Brasil. Genial a ideia. Parabéns, presidente.”

Tarifaço



O aumento das tarifas foi oficializado pelo presidente dos Estados Unidos na última quarta-feira (9/7). Na ocasião, Trump enviou uma carta ao presidente Lula pedindo que o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe seja interrompido imediatamente.

Segundo o presidente norte-americano, a nova tarifa ainda é inferior ao que ele considera necessário para “corrigir graves injustiças”, apesar de a balança comercial favorecer os EUA.

O documento também adverte que, caso o governo brasileiro decida retaliar a taxação, novas tarifas poderão ser aplicadas. Trump ainda classificou as exigências da Justiça brasileira sobre a atuação das big techs no país como um ataque contínuo do Brasil às atividades comerciais.

O republicano sinalizou, no entanto, que as tarifas podem ser revistas, caso o mercado brasileiro seja mais acessível a empresas norte-americanas.

Leia a carta de Trump na íntegra

"9 de julho de 2025

Sua Excelência

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília

Prezado Sr. Presidente:

Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!



Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos (como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta.



Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco.

Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil, ou empresas dentro do seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira — em outras palavras, em questão de semanas.

Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional!

Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil.

Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.

Muito obrigado por sua atenção a este assunto!

Com os melhores votos, sou,

Atenciosamente,

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA"