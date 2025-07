Cleitinho volta a atacar Lula em caso de tarifaço de Trump

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi às redes sociais neste sábado (12/7) criticar a postura do presidente Lula em culpabilizar Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, Eduardo Bolsonaro, pelo tarifaço de Trump. O presidente dos Estados Unidos determinou na última quarta-feira (9/7) uma taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil. Para o petista, a medida tem o objetivo de interromper o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação da tentativa de golpe de estado.



"Senta o dedo e compartilha esse vídeo pra todo o Brasil pra gente acabar com essa narrativa da esquerda sobre a questão da taxação de 50% que Trump colocou no Brasil", diz o político na postagem do Instagram.



Na publicação, ele cita alguns fatos para justificar seus argumentos. "Lula comparou Trump ao nazismo. Moraes suspendeu a rede social X. Janja ofendeu publicamente Elon Musk. Lula deixou a embaixada dos EUA vaga por meses. O STF emitiu ordem secreta contra Google, Meta e X. Lula recebeu navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro. Alckmin foi à posse do presidente iraniano cercado de terroristas. Lula elogiou e visitou a Cristina cretina, ex-presidente da Argentina condenada por corrupção. Trouxe de FAB a ex-presidente, dama do Peru, também condenada. Comparou Israel ao nazismo em plena guerra contra o Hamas", declara o senador, que finaliza: "e a culpa é do Bolsonaro? Envia esse vídeo para aquele petista que não tem noção do que está acontecendo no Brasil".



Com pouco mais de duas horas após a divulgação, o vídeo já tinha mais de 2 mil comentários e mais de 20 mil curtidas. "Senador da república puxando saco de estrangeiro? será mais um patriotário?", escreveu um internauta. "Defenda o povo brasileiro, porque é o povo brasileiro que paga seu salário", comentou outro.



"Tem que parar com essa briguinha de partidos!! Defender o povo eles não querem", diz outro comentário. "Alguém me fala o que o PT fez de bom até agora", declarou um internauta. "O Lula tá fazendo esse auê todo para livrar o irmão dele do golpe do INSS", escreveu mais um.

