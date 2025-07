Cleitinho: 'Bolsonaro vai fazer diplomacia que Lula não fará'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi as redes sociais nesta sexta-feira (11/7) para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá buscar o presidente dos Estados Unidos Donald Trump para rever as tarifas de 50% que o americano anunciou para os produtos importados do Brasil. A taxação extra imposta por Trump está sendo apelidada de "Bolsotaxa" nas redes sociais.

"O Bolsonaro vai ligar para o Trump e fazer a relação diplomática que o Lula não quer fazer", afirmou o político.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quinta-feira (10/7) que irá negociar para evitar as taxas, mas adiantou que, por hora, não deve ligar para o americano. Contudo, pontuou que pode tomar a atitude se for necessário.

Em documento publicado por Trump nas redes sociais, ele destaca que as tarifas ao Brasil é decorrente do julgamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado após derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Contudo, a medida, que tinha como intuito pressionar o governo brasileiro a ordenar que o Judiciário, que é independente, a interromper o julgamento, acabou repercutindo mal com o agronegócio e bases bolsonaristas.

Inicialmente, os apoiadores de Bolsonaro tentaram responsabilizar o governo petista pelas tarifas, mas, após as tentativas de defesa não terem tido resultados, a base bolsonarista vem defendendo que o ex-presidente peça para Trump retirar as taxas e tente capitalizar politicamente.