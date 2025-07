Bolsonaro ignora tarifas aos produtos brasileiros e repete que é perseguido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação no X nessa quarta-feira (9/7) logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição de uma tarifa de 50% ao Brasil ao mesmo tempo em que citou o julgamento de Bolsonaro.

Na publicação, Bolsonaro ignora o aumento de tarifas que atingem a economia brasileira e repete argumento de que é perseguido pela Justiça brasileira.

"Jair Bolsonaro é perseguido porque segue vivo na consciência popular. Mesmo fora do poder, continua sendo o nome mais lembrado - e o mais temido. Por isso, tentam aniquilá-lo politicamente, moralmente e judicialmente. Não por justiça, mas por medo", escreveu o ex-presidente, ao compartilhar print de reportagem que cita o nome dele de forma positiva em uma pesquisa para as próximas eleições.

Trump afirma que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro é uma "vergonha" e que o julgamento contra o ex-presidente é uma "caça às bruxas" que precisa ser encerrada imediatamente".

"A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!"

Segundo a carta, as tarifas serão cobradas a partir de 1º de agosto. Trump fala nas ordens "secretas e ilegais" emitidas contra plataformas de mídia nos Estados Unidos, e violação à "liberdade de expressão de americanos".

Inelegível até 2030 e réu no STF

Bolsonaro está inelegível ao menos até 2030 após condenação pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral. Ele é réu no STF sob a acusação de ter liderado a trama golpista de 2022.

Um dos filhos do ex-presidente, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) também foi às redes nesta quarta após o anúncio de Trump. Na mensagem, ele atribui a decisão de Trump a Lula.

"Agora você conseguiu ferrar também com as empresas brasileiras, que geram empregos aqui e vão perder a competitividade perante o mundo. Resultado: potencial desemprego de milhões de brasileiros. Você não tem mais condições de governar nossa Pátria!", escreveu.

Caso Bolsonaro seja condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, a pena pode passar de 40 anos de prisão.

Saudosista da ditadura militar (1964-1985) e de seus métodos antidemocráticos e de tortura, Bolsonaro Bolsonaro acumulou durante seu mandato na presidência uma série de declarações golpistas às claras, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou com mentiras e ilações uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.

Após a derrota para Lula, incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de Janeiro.

Nesse mesmo período, adotou conduta que contribuiu para manter seus apoiadores esperançosos de que permaneceria no poder e, como ele mesmo admitiu publicamente, reuniu-se com militares e assessores próximos para discutir formas de intervir no TSE e anular as eleições.