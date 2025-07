Janja reage a pergunta de jornalistas sobre tarifas de Trump: ‘vira-latas’

A primeira-dama Janja da Silva se queixou nesta quarta-feira (9/7) após uma pergunta de jornalistas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as novas tarifas anunciadas por Donald Trump ao Brasil.

Ao lado de Lula, que acompanhava o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, Janja exclamou: “esses vira-latas”. A fala ocorreu no Palácio do Itamaraty, após almoço entre os dois presidentes.

Na declaração, não ficou claro a quem a primeira-dama se referia. A pergunta mencionava as novas tarifas anunciadas nesta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, que podem entrar em vigor já nesta quinta-feira (10).

Trump apoia Bolsonaro

Questionada, a assessoria de Janja negou que o termo tenha se referido aos repórteres que estavam no local ou ao governo norte-americano, mas sim a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Recentemente, após pedidos de bolsonaristas, Trump publicou nota de apoio ao ex-presidente e questionou o Judiciário brasileiro.

“A frase dita pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E, sim, aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil”, disse a assessoria da primeira-dama, em nota.