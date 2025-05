Janja recebe de Lula a mais alta comenda cultural do país

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi uma das personalidades homenageadas com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria concedida pelo governo federal a nomes que contribuíram significativamente para a cultura brasileira.

A cerimônia de entrega ocorreu nessa terça-feira (20/5), no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Janja recebeu a comenda das mãos do próprio presidente. O prêmio reforça o papel da primeira-dama como contribuinte para o desenvolvimento da cultura e diversidade do país.

Além de Janja, também foram agraciados com a Grã-Cruz a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles, responsáveis pelo filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional. O escritor Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro homônimo que inspirou o filme, também foi premiado.

"A cultura tem um papel extraordinário na defesa da democracia. Porque a cultura de um povo é uma força coletiva tão poderosa, que estará sempre na linha de frente contra qualquer regime de exceção”, destacou o presidente durante o evento.

Ao todo, foram homenageadas 112 pessoas físicas e 14 instituições, com distinções nos graus de Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.

"A democracia também não será plena enquanto o povo brasileiro não tiver acesso e participação na cultura de seu país. A cultura é uma força coletiva, revolucionária, que mantém viva a esperança e a liberdade do nosso povo", disse Lula.

O.C. (foto: Ricardo Stuckert / PR)

Entre os demais nomes contemplados com a Grã-Cruz estão ícones da música popular brasileira, como Alceu Valença, Alcione, Arlindo Cruz, Milton Nascimento e Ney Matogrosso. Também foram reconhecidos artistas consagrados da televisão e do teatro, como Ary Fontoura, Laura Cardoso, Glória Menezes e a apresentadora Xuxa Meneghel.

A Ordem do Mérito Cultural estava suspensa desde 2019 e foi retomada neste ano com ampla participação popular, de acordo com o governo federal. Segundo o Ministério da Cultura, foram recebidas mais de 11 mil sugestões em um período de dez dias, por meio de formulário digital. Os nomes foram avaliados por uma comissão técnica, pelo Conselho da Ordem e, por fim, pela Presidência da República, responsável por definir a lista final dos agraciados.