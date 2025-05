Justiça dá 20 dias para Janja explicar gastos com viagens internacionais

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Justiça do Distrito Federal deu 20 dias para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, expliquem os gastos com viagens internacionais. A decisão foi despachada pelo juiz Leonardo Tavares Saraiva, da 9ª Vara Federal Cível, nesse domingo (18/5).

A ação é movida pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) e o advogado Jeffrey Chiquini, que queriam impedir o uso de dinheiro público para custear as agendas da primeira-dama. Na mesma decisão, Tavares negou um pedido de liminar para impedir que o governo federal pague as despesas de Janja em outros países.

Segundo a dupla, o uso dos cofres públicos para custear despesas internacionais é uma “afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa”. Mas, para o juiz, enquanto não tiver acesso “ao contraditório”, “não é possível aferir” a questão.

Nas últimas semanas, as viagens da primeira-dama voltaram a ser alvo de críticas dos opositores ao governo. No início deste mês, Janja desembarcou na Rússia cinco dias antes da chegada de Lula e sua comitiva para as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Durante visita à China, Janja foi criticada por ter feito questionamentos ao presidente Xi Jinping sobre o Tiktok, pois supostamente teria causado desconforto com Pequim. O presidente Lula reclamou do vazamento da conversa e negou que teria havido problemas com as autoridades.

Nesta segunda-feira (19/5), durante abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Janja lembrou o episódio na China e disse que não vai se calar quando tiver uma oportunidade de falar sobre os efeitos nocivos das redes sociais.

“Quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza, vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada quando me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social”, disse.