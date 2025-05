Bolsonaro cita Caporezzo em vídeo e agita disputa ao Senado em Minas

Como mostrou a Coluna EM Minas no último sábado (17/5), a disputa interna no PL mineiro pela candidatura ao Senado em 2026 segue acirrada — e ganhou um novo capítulo com a circulação de um vídeo entre bolsonaristas no WhatsApp.

Nas imagens, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece sugerindo o nome do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) como possível candidato da legenda à vaga mineira no Senado Federal.

Procurado pelo Estado de Minas, Caporezzo confirmou que tem mantido conversas com a cúpula partidária e que Bolsonaro vem o sondando para o cargo. "Nós conversamos, e meu nome é um dos considerados pelo presidente Bolsonaro para uma vaga no Senado. Também estão sendo avaliados nomes como os de Domingos Sávio e Eros Biondini", afirmou o parlamentar.

Como já mostrou a coluna, Domingos Sávio, presidente estadual do PL, também tem aspirações à vaga. No entanto, apesar da posição de destaque que ocupa, seu nome não empolga a base bolsonarista em Minas. Para aliados locais, Sávio é visto mais como um gestor técnico do partido do que como uma figura estratégica, com pouca influência direta na mobilização das bases. Nos bastidores, seu protagonismo para 2026 é constantemente questionado.

Outro nome na disputa é o do deputado federal Eros Biondini, autor da polêmica PEC que propõe reduzir a idade mínima para candidaturas ao Senado, medida vista como uma tentativa de abrir caminho para o deputado Nikolas Ferreira. Nos bastidores, comenta-se que Biondini tem planos de deixar a Câmara dos Deputados após vários mandatos em busca de uma transição mais tranquila no Senado.

O vereador Vile dos Santos, com forte atuação em Belo Horizonte e alinhamento declarado ao bolsonarismo, também figura entre os cotados apesar de não ter sido citado por Caporezzo. Ele aposta na proximidade com o ex-presidente como diferencial para se destacar na disputa. Em um cenário ainda indefinido, o apoio direto de Bolsonaro pode ser determinante.

O gesto público de Bolsonaro em favor de Caporezzo reforça a percepção de que o ex-presidente pretende influenciar diretamente o processo de escolha do candidato ao Senado em Minas. Segundo Caporezzo, o vídeo foi gravado um dia antes de Bolsonaro ser internado após passar mal.

Enquanto isso, a direção estadual do PL tenta conter o risco de uma fragmentação interna que prejudique a formação da chapa majoritária para 2026. Paralelamente, líderes do partido articulam alianças com siglas do Centrão para ampliar sua base política no estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A expectativa é que a legenda defina o nome até o fim do ano, com base em pesquisas internas, desempenho político e — sobretudo — na vontade de Bolsonaro, que segue como o principal eleitor dentro do partido.