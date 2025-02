Domingos Sávio é reconduzido à presidência do PL em Minas

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado federal Domingos Sávio foi reconduzido à presidência do diretório estadual do Partido Liberal em Minas Gerais. A nomeação para o segundo mandato à frente da legenda, em vigor até março de 2026 antes das próximas eleições gerais, foi publicada nesta quarta-feira (12/2) pela Justiça Eleitoral.

A recondução ocorreu a pedido do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e ainda recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de deputados estaduais e deputados federais. Em nota, Sávio ressaltou a continuidade do trabalho para “ampliar e consolidar o PL” como a principal força política do estado.

“Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o partido, apoiando lideranças comprometidas com os valores do PL e com o desenvolvimento de Minas Gerais. Vamos trabalhar para que a sigla continue crescendo e se consolidando como uma referência para aqueles que acreditam na liberdade, na defesa da família e no progresso do nosso país”, ressaltou Domingos Sávio.

Sob a liderança de Sávio, o PL elegeu 53 prefeitos em Minas Gerais. Entre as principais cidades comandadas pela legenda está Governador Valadares, com o prefeito Coronel Sandro, Ipatinga, com Gustavo Nunes, e Teófilo Otoni, com o prefeito Fábio Marinho.

A legenda cresceu em 12 prefeituras em relação ao pleito de 2020. O PL segue bem à frente do PT, que elegeu 35 prefeitos, mas ainda atrás das principais siglas do chamado “centrão”. O PSD, por exemplo, venceu em 142 cidades mineiras, incluindo na capital Belo Horizonte com o prefeito Fuad Noman (PSD), que disputou o segundo turno contra o deputado estadual Bruno Engler (PL).