Borja assume Frente Cristã e quer proteção de templos no carnaval de BH

Um dia após assumir a presidência da Frente Parlamentar Cristã, a vereadora Flávia Borja (DC) definiu sua primeira ação: atuar na organização do carnaval de Belo Horizonte para garantir a preservação dos templos religiosos durante a festa. A preocupação da Frente está voltada especialmente para igrejas localizadas em regiões de grande aglomeração ou no trajeto dos blocos.

Em conversa com o Estado de Minas, Flávia Borja afirmou que pretende se reunir com o prefeito interino, Álvaro Damião (União Brasil), para solicitar ajustes logísticos à Belotur, responsável pela organização da folia. Segundo a vereadora, embora o carnaval tenha se consolidado como um dos maiores do país, há pessoas que preferem exercer sua fé durante o período e enfrentam dificuldades para isso.



"Intermediar para evitar transtornos"

Borja destacou que, nos últimos anos, houve mediação para minimizar impactos do carnaval sobre as celebrações religiosas, mas o crescimento do evento tem tornado a situação mais desafiadora. "Ano passado fizemos algumas intervenções junto à Belotur porque os trajetos dos blocos, quando passam em frente a igrejas ou têm pontos de concentração e dispersão próximos, acabam gerando transtornos. Várias igrejas não conseguiram realizar cultos e missas. A prática dos fiéis, que acontece toda semana, não pode ser interrompida por conta da festa", explicou.

Belo Horizonte tem 277 paróquias, 400 templos evangélicos, uma mesquita e cerca de 2.400 pastores evangélicos filiados ao Conselho de Pastores. Em contrapartida, o carnaval da capital mineira cresceu exponencialmente nos últimos anos, saltando de 500 mil foliões, em 2013, para mais de 5,5 milhões, em 2024.

Para lidar com os impactos da folia, a Frente Cristã criou um e-mail para que pastores, padres e líderes religiosos relatem problemas enfrentados nos últimos anos e antecipem possíveis complicações para 2025. Paralelamente, uma indicação assinada pelos vereadores do grupo será enviada ao prefeito interino.

"O primeiro passo é o planejamento logístico. No ano passado, fiquei impressionada com o nível de planejamento da Belotur. Fui super bem atendida. Acredito que, sentando com antecedência, podemos mapear a cidade e identificar os pontos mais críticos para evitar transtornos. O carnaval é um evento legítimo, mas precisamos garantir que todas as pessoas possam circular e exercer sua fé sem dificuldades", afirmou Flávia Borja.

A nova liderança da Frente Cristã também pretende se reunir com Álvaro Damião para apresentar uma proposta de regulação que garanta que blocos não interfiram na realização de atividades religiosas durante o carnaval. "A cidade pode ter a festa, mas também precisa respeitar os momentos de culto, missas e celebrações", defendeu.

Frente Cristã

A Frente Parlamentar Cristã, agora sob a liderança de Flávia Borja, tem como vice-presidente Uner Augusto (PL) e Wanderley Porto (PRD) como secretário. O grupo conta com outros vereadores, entre eles Irlan Melo (Republicanos), Arruda (Republicanos), Braulio Lara (Novo), Diego Sanches (SDD) e Fernanda Pereira Altoé (Novo).

Segundo apurou a reportagem, o Termo de Compromisso e Participação da Frente Parlamentar Cristã inclui a defesa da "família tradicional" e combate à chamada "ideologia de gênero". O documento também estabelece que seus membros não devem adotar "atitudes preconceituosas e discriminatórias", mas devem "dizer ao pecador a verdade da Palavra de Deus". Posicionamentos contrários aos princípios da Frente podem levar ao desligamento de seus integrantes.