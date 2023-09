Vereadora acusa Gabriel Azevedo novamente de violência política

Vereadora Flávia Borja acusa presidente da CMBH de violência política (foto: Rafaella Ribeiro/CMBH)

A vereadora Flávia Borja (PP) acusou o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), de novamente praticar violência política contra ela. “Você, mais uma vez, me difamando, mais uma vez me caluniando. O senhor usou de violência política contra mim e continua fazendo”, disse a vereadora durante sessão plenária na tarde desta quarta-feira (6/9).Recentemente ela foi acusada por Azevedo de ter “preço na testa”, ser “falsa cristã”, “fariseu” e de fazer “projeto de lei inútil para ganhar like na internet”. Na época, ele se desculpou por essas declarações, que fazem parte das denúncias que originaram seu pedido de cassação, que começou a tramitar na última segunda-feira (4/9), com o apoio de 26 vereadores, 14 abstenções e nenhum voto contra.