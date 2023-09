Câmara abre processo de cassação contra Gabriel Azevedo, presidente da Casa

440

Processo de cassação do vereador deve durar 90 dias (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









"Gabriel é desonesto e mente", disse o líder do governo, vereador Bruno Miranda (PDT), que encaminhou pela votação a favor da abertura do processo de cassação contra Azevedo. Segundo ele, a abertura do processo de cassação não é uma disputa de Gabriel contra a família Aro, é um desejo da maioria dos vereadores e também dos servidores que vivem "sob tortura psicológica" devido ao comportamento, segundo ele, agressivo e autoritário do presidente da CMBH.







Quem também pediu a cassação de Azevedo foi a vereadora Professora Marli (PP), mãe do secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro. "Você devia lavar a boca para falar de Marcelo Aro", disse a vereadora se referindo às acusações feitas por Azevedo de que Aro estaria por trás de seu processo de cassação a mando do prefeito Fuad Noman (PSD).

Foi aberto nesta segunda-feira (4/9) o processo de cassação de mandato do vereador Gabriel Azevedo (sem partido). Pedido pela ex-vereadora Nely Aquino (Podemos), hoje deputada federal e ex-aliada de Azevedo, o processo teve o apoio de 26 votos contra 14 abstenções e nenhum voto contra.