Juliano Lopes tenta nova liminar para votar afastamento de Gabriel Azevedo

Justiça havia concedido liminar impedindo a votação na noite de sexta (4/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Juliano Lopes (Agir), protocolou, nesta segunda-feira, na 7 Câmara Cível Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), um recurso contra a decisão judicial que proibiu os vereadores de deliberar sobre o afastamento de Gabriel Azevedo (sem partido) da presidência presidente da Casa.









Na ação, ele cita o caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB), que foi afastado do comando do Legislativo quando foi aberto o processo de cassação contra ele, que acabou sendo afastado do cargo e perdeu o mandato.