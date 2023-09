'Quer tocar a Câmara como ditador', diz Marcelo Aro sobre Gabriel Azevedo

Gabriel Azevedo acusa Marcelo Aro de influênciar os vereadores para cassar o seu mandato (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O secretário de Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), rebateu as acusações de interferência na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) feitas pelo vereador Gabriel Azevedo (Sem partido), presidente da Casa Legislativa. Nesse domingo (3/9) o parlamentar enviou ofícios cobrando providências do governo Estadual e investigações sobre o assunto.