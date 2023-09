Por unanimidade, Câmara de BH rejeita denúncia contra o Marcos Crispim

440

Rejeição da denúncia já era esperada entre os vereadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O pedido de cassação do vereador Marcos Crispim (Podemos) foi rejeitado nesta segunda-feira (4/9) por unanimidade no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que retoma agora a votação da última sessão que pode decidir pela abertura do processo de cassação contra o presidente do Legislativo, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido).









O assessor, por outro lado, afirmou que Crispim mudou de ideia por ser pressionado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e inventou que ele teria falsificado a assinatura digital. Na última sexta-feira (1/9), o pedido de abertura do processo de cassação contra Crispim não foi analisado, depois da obstrução feita pelos aliados de Azevedo para evitar que fosse lido o pedido de abertura contra o presidente e também o pedido do seu afastamento do cargo.





Gabriel Azevedo é acusado pela deputada federal Nely Aquino (Podemos-MG), ex-presidente do Legislativo Municipal, de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade ao antecipar atribuição de culpa nas apurações da CPI da Lagoa da Pampulha, além de uma série de violações no mandato contra outros colegas vereadores.





Por horas, os aliados de Azevedo utilizaram de mecanismos regimentais, se revezaram no microfone, liam documentos de forma “morosa”, e pediam recursos sobre questionamentos do lado opositor, forçando uma série de votações simbólicas. No final, até cantaram parabéns para os aniversariantes do dia.