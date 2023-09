Governo Lula recebe vídeos que registraram agressão a Moraes na Itália

440

Imagens da suposta agressão foram entregues na Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) (foto: (Carlos Moura/SCO/STF))

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) recebeu, na manhã desta segunda-feira (4/9), os vídeos feitos em câmeras de segurança que registram a agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, durante viagem a Roma, na Itália. O evento ocorreu no último dia 14 de julho e somente decorridos mais de um mês, o governo brasileiro conseguiu o acesso às imagens.





O órgão responsável pela obtenção dos vídeos e imagens que denunciam o acontecimento foi a Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), que integra o MJSP . A assessoria informou que os registros foram obtidos através de pedidos de cooperação jurídica internacional e mostram imagens do circuito de segurança do aeroporto Fiumicino.



Também foi informado que os arquivos enviados pela Polícia Italiana ao governo brasileiro serão repassados ainda na tarde desta segunda-feira à Polícia Federal (PF), no Brasil.

Suspeitos

A investigação do caso ocorrido há mais de um mês e meio considera a atuação de três suspeitos: o empresário Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andreia Munarão, e o genro do casal, o corretor de imóveis Alexandre Zanatta. Ainda em julho, os três acusados contaram histórias diferentes à PF sobre a suposta agressão.



Segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, que estava junto com sua família no aeroporto, a confusão se iniciou quando Andreia Munarão se aproximou dele e o chamou de “bandido, comunista e comprado”.



Logo em seguida, Mantovani teria gritado e dado um tapa nos óculos do filho do ministro, que também se chama Alexandre. A discussão continuou e os agressores teriam seguido a família até a sala VIP do aeroporto. Como resposta aos supostos agressores, Moraes disse à época que tiraria fotos de todos eles e representaria à PF. Os acusados negam as alegações do ministros e dizem que a confusão teve início após verem o magistrado entrando na sala vip do terminal.



*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza