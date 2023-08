Ataques a Moraes: Dino diz que PF receberá imagens nesta sexta-feira

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que as imagens das agressões ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), devem chegar à Polícia Federal até esta sexta-feira (1/9). De acordo com Moraes, ele foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma, na Itália, em julho.