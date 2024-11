A vereadora Flávia Borja (DC), reeleita para um segundo mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte, afirmou em entrevista ao Estado de Minas que fará parte da bancada do PL na Casa. “Nas questões ideológicas e naquilo que for bom para a cidade, estamos juntos”, declarou.





“A gente tem exatamente a mesma visão. Só não estou no mesmo partido, mas acredito que as pautas são as mesmas e que a gente vai confluir nas ideias e somar nos votos. A bancada do PL pode me considerar como mais uma integrante”, afirmou a parlamentar.





Borja, no entanto, pontuou diferenças. “Eu tenho o meu jeito, meu estilo, sou um pouco diferente. Alguns deles são mais jovens, talvez mais aguerridos na questão de rede social. Eu tenho o meu jeito, acho que ali ninguém é igual ao outro, mas podem contar comigo, sim, nas pautas conservadoras. Na verdade, eu vou contar com eles, porque eu cheguei primeiro”, disse.





Flávia Borja foi reeleita com mais de 16 mil votos, a sétima maior votação para o legislativo municipal do último pleito. A parlamentar é pastora, defende pautas conservadoras e é autora do projeto de lei (PL) que instaurou o Censo do Aborto, que estipula a coleta de dados sobre abortos feitos de forma legal nos hospitais da capital.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia