Defensoria pede bloqueio de R$ 66 mi a instituição de BH por fraude no INSS

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) ajuizou, nessa segunda-feira (28/4), uma ação civil pública (ACP) contra uma instituição sediada em Belo Horizonte suspeita de lesar beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão pediu o bloqueio judicial de, ao menos, R$ 66.431.880,00 da Associação Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (Cinaap).

Embora a DPMG use como referência a operação “Sem Desconto”, deflagrada pela Polícia Federal contra fraudes no INSS, a Cinaap não consta na lista de investigados nesta fase do trabalho realizado em Brasília. Ainda assim, a defensoria mineira aponta que a forma de atuação da Associação belo-horizontina se assemelha às fraudes no inquérito nacional.

A DPMG já contabilizava ao menos 625 processos cíveis contra a Cinaap, além dos que correm em segredo de justiça. A defensoria ainda aponta que, nos casos atendidos envolvendo a associação, todas as vítimas afirmaram não ter contratado nenhum serviço nem autorizado o desconto em seus benefícios previdenciários.

Antes da mais recente ação ajuizada pela defensoria, o órgão já atuava na investigação da Cinaap. Em março, a DPMG enviou ofícios à Superintendência Regional Sudeste II do INSS para apurar indícios de vazamentos de dados pessoais de aposentados e pensionistas.

Nas investigações preliminares, foi identificado um padrão de comportamento dos funcionários da associação. Os pensionistas eram abordados com ofertas de serviços sem informar corretamente as condições e taxas cobradas nos valores recebidos via INSS.

Registros de áudios das ligações em que a Cinaap era contratada mostram que apenas as vantagens de se ingressar na associação eram apresentadas no momento de oferta do serviço. Segundo a DPMG argumenta na ACP, a conduta da associação “viola diretrizes básicas do Direito do Consumidor, além das regras elementares da Instrução Normativa PRES/INSS n. 162, de 14 de março de 2024”.

Além do bloqueio de mais de R$ 66 milhões, a ação civil pede a declaração de inexistência ou nulidade nos negócios celebrados pela CINAAP e o bloqueio de bens móveis e imóveis.