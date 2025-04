Vereadores de BH terão vale de R$ 2,3 mil a partir de maio

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) promulgou nesta terça-feira (29/4) a Lei 11.849/2025, que estabelece o novo valor do auxílio alimentação para os vereadores e servidores da Casa Legislativa. O benefício, que será pago mensalmente a partir de 1º de maio, terá o valor fixo de R$ 2.374,00. A norma foi publicada no Diário Oficial do Município.

O aumento do auxílio alimentação representa um reajuste de 87,6% sobre o valor anterior, que era de R$ 1.264,80 mensais. Anteriormente, o benefício era pago de forma diária, no montante de R$ 63,24, o que, considerando um mês com 20 dias úteis, resultava em R$ 1.264,80 mensais.

A nova legislação também determina que o auxílio alimentação será mantido mesmo durante licenças remuneradas dos vereadores e servidores. O impacto financeiro da proposição é estimado em R$ 32,7 milhões para o ano de 2025, e as despesas serão custeadas por dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo.

A lei também inclui o reajuste de 10% no salário dos servidores da Câmara. O aumento dos vencimentos não contempla os vereadores. A remuneração de um vereador de BH atualmente é de 18.402,02, mas com os descontos cai para R$ 13.547,54 líquidos.