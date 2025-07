Após morte de coelho em aula, Instituto Federal promete medidas

Um vídeo que circula nas redes sociais colocou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) na mira de instituições de defesa da causa animal. As imagens, postadas pela página Fórum Animal, mostram uma aula no Campus Rio Pomba da instituição, na Zona da Mata, em que um professor orienta os estudantes a matar um coelho a pauladas.

Na postagem, o Fórum Animal afirma ainda que ingressou com uma ação judicial contra o IF Sudeste MG e o docente em questão. O processo cobra uma indenização no valor de R$ 1 milhão que, de acordo com a entidade, será destinada, em caso de decisão favorável, a um fundo ambiental administrado por um conselho.

Diante da repercussão, o IF Sudeste MG publicou uma nota sobre o caso. "O campus já está apurando se houve falhas e tomando todas as providências e medidas necessárias e cabíveis o mais rápido possível", informa. "Somos contra os maus-tratos aos animais. Somos contra a utilização de animais fora dos parâmetros éticos e legais", prossegue a instituição. Leia, abaixo, o comunicado na íntegra.

Em relação às imagens divulgadas nos últimos dias nas redes sociais, a respeito do abate de coelhos em prática de sala de aula no Campus Rio Pomba – IF Sudeste MG, a instituição que desde 1962 atua a serviço da educação pública de jovens e adultos brasileiros, vem a público cumprir seu papel de esclarecimento e reafirmar perante a sociedade seu compromisso ético no uso de animais para finalidades educativas e de pesquisa no campus.

O Campus Rio Pomba sempre prezou pela qualidade e profissionalismo em suas ações. Nossa instituição é referência na área de agropecuária há 63 anos, sendo referendada nacionalmente, tanto pela qualidade nos cursos técnicos, de graduação e de mestrado, quanto por sua relação com a sociedade. Somos contra os maus-tratos aos animais. Somos contra a utilização de animais fora dos parâmetros éticos e legais. Trabalhamos com seriedade para o aprimoramento de nossa instituição e para formação de profissionais de alta qualidade técnico científica, críticos e preparados para mundo do trabalho.

Neste momento, diante da situação apresentada nas redes sociais, o campus já está apurando se houve falhas e tomando todas as providências e medidas necessárias e cabíveis o mais rápido possível. As práticas acadêmicas que envolvem animais são supervisionadas por professores e profissionais qualificados, que devem garantir que o bem-estar dos animais seja preservado durante todo o processo.

O Campus Rio Pomba reforça o seu compromisso com a ética, o aprendizado e o respeito aos seres vivos, garantindo que todas as atividades sejam conduzidas dentro dos padrões legais e técnicos exigidos. A nossa instituição tem como prioridade a formação de profissionais comprometidos com a ética, a ciência e o bem-estar animal.