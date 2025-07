Homem que atropelou e atirou em irmão é condenado a 14 anos de prisão

A Justiça condenou Valmir Francisco Oliveira a mais de 14 anos prisão pelo atropelamento e tentativa de matar o próprio irmão, baleado em 2024 por conta de um disputa de herança. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (3/7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.



O réu de 48 anos era acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificada pelo motivo fútil, relativo às desavenças familiares, e recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi jogada ao chão antes de ser baleada.



A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais apontava que o acusado bateu seu carro contra a moto do irmão, que caiu no asfalto. Em seguida, o homem saiu do do automóvel e disparou a arma de fogo no rosto do irmão. Apesar da gravidade do caso, a vítima sobreviveu.



O júri apontou que Oliveira era culpado e a pena estabelecida foi de 14 anos, 2 meses e 20 dias. Como Valmir Francisco já cumpria medida cautelar desde a denúncia do MP, ele seguirá preso.



O ataque aconteceu em 9 de fevereiro de 2024 no Residencial Sorriso. Os irmãos já tinham rixas antigas por não se entenderem quanto a uma herança familiar.

