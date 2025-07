Trilha Kids conecta crianças à natureza em parque de BH

Uma atividade ao ar livre levará a criançada para o contato direto com a natureza neste sábado (5/7). A Trilha Kids vai acontecer às 9h30, no Parque Ursulina de Andrade Mello, no bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O público esperado são crianças acima de 5 anos, acompanhadas pelos pais.

Conforme a Prefeitura de BH, a trilha vai promover uma experiência sensorial ao público infantil, despertando a curiosidade, o encantamento e o sentimento de pertencimento à natureza. Os pequenos, ao lado de um responsável, vão poder encontrar pelo caminho penas de aves, pegadas de animais, frutos, sementes, pele de cobra e outros elementos para instigar a imaginação e o aprendizado de forma lúdica.

A atividade busca ainda estimular os cinco sentidos, seja pelo frescor produzido pela sombra das árvore ou no tato das texturas de cascas e semestres, e até mesmo por frutas e folhas aromáticas também serão apresentadas ao longo do percurso. Além disso, as crianças serão convidadas a escutar com atenção os sons ao redor como, o canto dos pássaros, o barulho das folhas ao vento e o zumbido sutil dos insetos.

A participação é mediante inscrição prévia, que deve ser feita pelo e- mail educaparques@pbh.gov.br. Serão disponibilizadas 20 vagas.

Para os adultos

Antes da Trilha Kids, será promovida a trilha guiada pelo parque, que inclui visita à área de mata fechada do Ursulina de Andrade Mello, onde será possível conhecer algumas espécies da flora e da fauna locais, nascentes de água, jardim de plantas medicinais.

A trilha, realizada com grupos de até 20 pessoas, contará com apenas um horário de saída, às 9h. Para realizar o trajeto é obrigatório o uso de sapatos fechados e recomenda-se a utilização de roupas confortáveis, de protetor solar, repelentes, chapéu ou boné, e levar uma garrafinha de água.

Vale lembrar que o percurso conta com trechos em leve subida, não sendo indicado para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviço

Data: 5/7 (sábado)

Horário: 9h30

Local: Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640 - Castelo