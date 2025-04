Conexão com a natureza: Trilha guiada na Serra do Curral neste sábado (5/4)

O Parque da Serra do Curral – um dos maiores patrimônios naturais de Belo Horizonte –, oferece uma oportunidade única de exploração por meio de uma trilha guiada. Organizada pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, a atividade acontecerá neste sábado (5/4) e será conduzida pela equipe de Educação Ambiental. Haverá ainda visita ao terceiro mirante do parque, onde é possível observar espécies nativas e exóticas da flora e fauna.

Com início programado às 8h30 e às 8h45, a trilha terá um percurso de 3,4 quilômetros e levará cerca de 1h30 para ser concluída. O número de participantes é limitado a 30 pessoas, sendo exigido um mínimo de cinco inscrições para a realização do evento. Para garantir sua vaga, os interessados devem realizar a inscrição pelo e-mail educaparques@pbh.gov.br.

Durante o trajeto, as pessoas terão a chance de aprender sobre a história do local, a importância da Serra do Curral e os impactos das atividades humanas no meio ambiente. Contudo, é importante destacar que a trilha apresenta subidas íngremes e terrenos escorregadios, tornando-a inadequada para pessoas com dificuldade de locomoção.

Para quem se aventurar, é recomendado o uso de calçados fechados, protetor solar, repelente, chapéu ou boné e uma garrafinha de água.

Sobre o Parque da Serra do Curral

Inaugurado em 2012 e tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN, o Parque da Serra do Curral é um dos principais símbolos de Belo Horizonte. Com aproximadamente 400 mil metros quadrados de área, ele se destaca pela sua biodiversidade e pela sua relevância para a conservação do meio ambiente, especialmente das espécies raras de campo rupestre de Minas Gerais.

Com 1.300 metros de altitude, o parque oferece vistas deslumbrantes da cidade e da região metropolitana, incluindo pontos turísticos como o Estádio Mineirão, a Lagoa da Pampulha e o Pico do Itabirito. Apesar de seu grande valor natural e turístico, atualmente, devido a estudos científicos e ações de readequação das trilhas, seu acesso é restrito a caminhadas livres até o terceiro mirante.

Informações:

Evento: Trilha guiada no Parque da Serra do Curral

Data: 5 de abril

Horários: 8h30 e 8h45

Inscrições: educaparques@pbh.gov.br

