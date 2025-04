Ação suspende atividade de empresas de mineração e cumpre 23 mandados

Uma operação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal suspendeu as atividades de quatro empresas ligadas à mineração e cumpriu 23 mandados em Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (2/4).

O objetivo da operação é combater crimes ambientais praticados na região do Quadrilátero Ferrífero, com foco no bairro Balneário Água Limpa, situado entre os municípios de Itabirito e Nova Lima, no Centro de Minas.

Os agentes cumpriram 23 mandados de busca e apreensão em dez cidades de Minas. Além disso, a ação apreendeu 23 veículos e suspendeu as atividades de quatro empresas de beneficiamento de minério de ferro, conhecidas como "peneiras", todas localizadas em Sete Lagoas, no Centro do estado.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como extração mineral ilegal, danos a unidades de conservação ambiental e lavagem de capitais, através de uma organização criminosa que utiliza "olheiros" e pessoas armadas para apoiar suas atividades ilícitas na região.